Franco126 al Giffoni: 'Il mio messaggio ai ragazzi attraverso la mia musica' (Di giovedì 29 luglio 2021) Franco126 arriva al Giffoni Film Festival. 'Sono contento di essere qui, tra i giovani. Il cinema è una delle mie più grandi passioni insieme alla musica'. Il cantautore romano, in tour con il suo ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 luglio 2021)arriva alFilm Festival. 'Sono contento di essere qui, tra i giovani. Il cinema è una delle mie più grandi passioni insieme alla'. Il cantautore romano, in tour con il suo ...

Advertising

dolcementecaty : RT @Radio105: Atmosfera unica per i fan di #Franco126 al Giffoni??? #Giffoni50Plus #GiffoniFilmFestival - Ary1797 : RT @Radio105: Atmosfera unica per i fan di #Franco126 al Giffoni??? #Giffoni50Plus #GiffoniFilmFestival - Radio105 : Atmosfera unica per i fan di #Franco126 al Giffoni??? #Giffoni50Plus #GiffoniFilmFestival - viviromatv : Spazio anche per la ministra Dadone e il generale Vecciarelli. E alla sera Franco126 In questa ottava giornata del… -