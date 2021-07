Covid a Tokyo 2020, due persone ricoverate. Kendricks, campione del mondo salto con l'asta, fuori dai Giochi (Di giovedì 29 luglio 2021) Due persone che fanno parte delle delegazioni straniere alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sono state ricoverate in ospedale nella capitale giapponese perché affette da Covid-19. Lo ha reso noto un portavoce... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 29 luglio 2021) Dueche fanno parte delle delegazioni straniere alle Olimpiadi disono statein ospedale nella capitale giapponese perché affette da-19. Lo ha reso noto un portavoce...

Advertising

Agenzia_Ansa : Continuano a salire le infezioni da Covid a Tokyo, dove per la prima volta sono stati superati i 3.000 casi quotidi… - fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - rtl1025 : ??'Mi sono vaccinato dal #Covid per venire a #Tokyo a prendermi un #OroOlimpico. Sono sincero, io avevo un motivo in… - Domenic20508867 : RT @fratotolo2: Bruno Rosetti, azzurro del canottaggio alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è risultato positivo al Covid. È vaccinato con due dos… - infoitsport : Tokyo 2020, Atletica: Campione mondo salto con l’asta Kendrick positivo al covid -