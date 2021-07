Così Draghi disinnesca Conte (grazie a Di Maio e Giorgetti) e archivia Bonafede (Di giovedì 29 luglio 2021) A guardarla con gli occhi di chi a Palazzo Chigi ha gestito i lavori, il sugo della storia è soprattutto questo: che a meno di sei mesi dalla nascita del governo, il M5s rinnega la sua riforma e la battaglia in nome della quale accettò di far naufragare il governo precedente. E dunque a vederla sotto questa luce, nella prospettiva di chi, come Mario Draghi, è abituato a giudicare i processi sul lungo periodo, tutto il resto appare abbastanza irrilevante. Compresa la sceneggiata recitata dal M5s, che per l’intera giornata ha stravolto la grammatica istituzionale e perfino la logica dei rapporti di forza, se è vero che a un certo punto, a metà pomeriggio, quando tutto ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 luglio 2021) A guardarla con gli occhi di chi a Palazzo Chigi ha gestito i lavori, il sugo della storia è soprattutto questo: che a meno di sei mesi dalla nascita del governo, il M5s rinnega la sua riforma e la battaglia in nome della quale accettò di far naufragare il governo precedente. E dunque a vederla sotto questa luce, nella prospettiva di chi, come Mario, è abituato a giudicare i processi sul lungo periodo, tutto il resto appare abbastanza irrilevante. Compresa la sceneggiata recitata dal M5s, che per l’intera giornata ha stravolto la grammatica istituzionale e perfino la logica dei rapporti di forza, se è vero che a un certo punto, a metà pomeriggio, quando tutto ...

Ultime Notizie dalla rete : Così Draghi A Roma il G20 Cultura, Franceschini: 'Impegno globale per maggiore educazione e sapere' Alla cerimonia presente anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi. 'La tutela del patrimonio ... Perché ben prima dell'azione di governo - così ancora Franceschini - la cultura parla ai popoli . ...

Giustizia, accordo fatto in Cdm sulla riforma Cartabia ...interventi sulla macchina della giustizia che permetteranno di sveltire i processi e di venire così ... Soddisfatto anche il Pd di letta che plaude alla mediazione di Draghi. Esulta Matteo Renzi che ...

