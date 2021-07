Consegnata la MSC Seashore, la nave più grande costruita in Italia (Di giovedì 29 luglio 2021) E' stata Consegnata presso i cantieri navali di Monfalcone la nave da crociera più grande d'Italia, la MSC Seashore: 13mila metri quadrati di spazi esterni, 76 metri d'altezza, 339 di lunghezza, oltre 2200 cabine per quasi 6mila ospiti. La cerimonia di consegna, organizzata da MSC Crociere e Fincantieri, ha visto la partecipazione anche del ministro del Lavoro Enrico Giovannini. La riduzione dell'impatto ambientale La nuova nave è strutturata per ridurre al massimo l'impatto ambientale: grazie a sistemi ibridi di lavaggio dei gas di scarico e sistemi selettivi di riduzione catalitica ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 29 luglio 2021) E' statapresso i cantieri navali di Monfalcone lada crociera piùd', la MSC: 13mila metri quadrati di spazi esterni, 76 metri d'altezza, 339 di lunghezza, oltre 2200 cabine per quasi 6mila ospiti. La cerimonia di consegna, organizzata da MSC Crociere e Fincantieri, ha visto la partecipazione anche del ministro del Lavoro Enrico Giovannini. La riduzione dell'impatto ambientale La nuovaè strutturata per ridurre al massimo l'impatto ambientale: grazie a sistemi ibridi di lavaggio dei gas di scarico e sistemi selettivi di riduzione catalitica ...

Advertising

andreastoolbox : Consegnata la MSC Seashore, la nave più grande costruita in Italia | Sky TG24 - Marilenapas : RT @SkyTG24: Consegnata la MSC Seashore, la nave più grande costruita in Italia - statodelsud : Consegnata la MSC Seashore, la nave più grande costruita in Italia - Pino__Merola : Consegnata la MSC Seashore, la nave più grande costruita in Italia - codeghino10 : RT @SkyTG24: Consegnata la MSC Seashore, la nave più grande costruita in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Consegnata MSC Consegnata la MSC Seashore, la nave più grande costruita in Italia E' stata consegnata presso i cantieri navali di Monfalcone la nave da crociera più grande d'Italia, la MSC Seashore: 13mila metri quadrati di spazi esterni, 76 metri d'altezza, 339 di lunghezza, oltre 2200 ...

Msc Crociere, consegnata a Monfalcone la nuova ammiraglia Seashore MONFALCONE - Consegnata ieri a Monfalcone, negli stabilimenti Fincantieri, Msc Seashore, nuova ammiraglia della compagnia nonché la più grande nave da crociera mai costruita in Italia. Lunga 339 metri, larga 41, ...

Consegnata la MSC Seashore, la nave più grande costruita in Italia Sky Tg24 Consegnata la MSC Seashore, la nave più grande costruita in Italia E' stata consegnata presso i cantieri navali di Monfalcone la nave da crociera più grande d'Italia, la MSC Seashore: 13mila metri quadrati di spazi esterni, 76 metri d'altezza, 3 ...

Fincantieri consegna a Msc la nuova Seashore E’ stata ufficializzata con la tradizionale cerimonia dell’ampolla la consegna della Seashore da Fincantieri a Msc. Al termine dell’estate, il 31 ottobre la nave partirà da Genova per una crociera di ...

E' statapresso i cantieri navali di Monfalcone la nave da crociera più grande d'Italia, laSeashore: 13mila metri quadrati di spazi esterni, 76 metri d'altezza, 339 di lunghezza, oltre 2200 ...MONFALCONE -ieri a Monfalcone, negli stabilimenti Fincantieri,Seashore, nuova ammiraglia della compagnia nonché la più grande nave da crociera mai costruita in Italia. Lunga 339 metri, larga 41, ...E' stata consegnata presso i cantieri navali di Monfalcone la nave da crociera più grande d'Italia, la MSC Seashore: 13mila metri quadrati di spazi esterni, 76 metri d'altezza, 3 ...E’ stata ufficializzata con la tradizionale cerimonia dell’ampolla la consegna della Seashore da Fincantieri a Msc. Al termine dell’estate, il 31 ottobre la nave partirà da Genova per una crociera di ...