Cetara | tra un mese entra in funzione il nuovo impianto di depurazione VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Non solo. È tutta la Costiera amalfitana a festeggiare l’inaugurazione nel comune guidato dal sindaco Roberto della Monica l’avvio, che sarà operativo tra undeldi, alla presenza anche del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e del vice Bonavitacola. Madonna era ricordato la storia tortuosa lunga e complicata per arrivare a quella che ho già definito una pagina storica per la costiera amalfitana che però apporterà benefici anche al Comune capoluogo come ha confermato il sindaco Vincenzo Napoli, presente all’inaugurazione ...