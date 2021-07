Autovelox a rotazione su 4 strade pericolose | ecco quali sono i tratti dove da settembre si rischierà grosso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Autovelox rotazione

Sono le vie Paradiso, dei Colli, via Ancona e via San Marcello, che ospiteranno aunbidirezionale. La decisione di installare l'è stata comunicata dall'Amministrazione ...Saranno Via Paradiso, Via dei Colli, Via Ancona e Via San Marcello ad ospitare le quattro postazioni dove, a, sarà installato unbidirezionale. Per le prime due strade, come noto, vi era un preciso impegno dell'Amministrazione comunale nei confronti dei residenti; le altre due sono state ...JESI - Quattro strade a rischio dove, per conformazione, l’automobilista si sente invitato a tenere il piede pesante sull’acceleratore e dove, di conseguenza, si è ...Sperimentazione per due mesi, saranno bidirezionali e interesseranno, a rotazione, via Paradiso, via dei Colli, via Ancona e via San Marcello Leggi anche : https://www.qdmnotizie.it/jesi-via-dei-colli ...