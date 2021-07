VIDEO Totti a Ventotene | i tifosi invadono la strada E Ilary fa le riprese

Advertising

emozioniegioiel : Totti assediato a Ventotene: la “fuga” in barca filmata da Ilary! (VIDEO) - - Silvia67850030 : Totti a Ventotene, i tifosi in delirio bloccano la strada e il molo. E Ilary riprende tutto 'VIDEO'… - Sport_Fair : Non capita tutti i giorni di avere la fortuna di vedere un campione come #Totti per le strade di un piccolo comune… - sportli26181512 : Totti, che accoglienza a Ventotene: 'C'è solo un capitano!' VIDEO: Francesco Totti, che accoglienza a Ventotene! 'C… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Totti

In pochi minuti si è sparsa la voce e i tifosi sono scesi in strada per tentare di scattare una foto e girare una Ventotene , i tifosi in delirio bloccano la strada Grande entusiasmo a ...A documentare l'affetto dei presenti per il marito non poteva mancare la moglie Ilary Blasi , che ha pubblicato ilnelle sue storie Per Francescobagno di folla a Ventotene: il...Un'estate fatta di vacanze all'estero e in Italia per Francesco Totti che a Ventotene è stato abbracciato da cori e richieste di selfie ...Grande festa per l'ex capitano e leggenda della Roma nell'isola. I tifosi cercano in tutti i modi di fare un selfie con il numero 10 per eccellenza dei giallorossi.