Tutto confermato: Marko Pjaca è un nuovo giocatore del Torino (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lo avevamo anticipato il 25 luglio e ribadito ieri, ora è ufficiale Marko Pjaca è un nuovo giocatore del Torino. Il centrocampista indosserà la maglia granata in prestito dalla Juventus. Ecco il comunicato: “Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dalla Juventus Football Club, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marko Pjaca. Pjaca è nato il 6 maggio 1995 a Zagabria, in Croazia. Cresciuto calcisticamente tra le fila della Dinamo Zagabria e ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 luglio 2021) Lo avevamo anticipato il 25 luglio e ribadito ieri, ora è ufficialeè undel. Il centrocampista indosserà la maglia granata in prestito dalla Juventus. Ecco il comunicato: “Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dalla Juventus Football Club, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatoreè nato il 6 maggio 1995 a Zagabria, in Croazia. Cresciuto calcisticamente tra le fila della Dinamo Zagabria e ...

