Tutti i dipendenti del Washington Post dovranno vaccinarsi entro metà settembre (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ad annunciarlo nella giornata di martedì tramite una mail a Tutti i dipendenti è stato l’editore del Washington Post Fred Ryan. A partire dal 13 settembre il giornale di Jeff Bezos prevede di riaprire per i suoi dipendenti tre giorni a settimana e a Tutti quanti verrà richiesto di presentare la prova della vaccinazione Covid completata con entrambe le dosi. La prova della vaccinazione sarà a Tutti gli effetti una condizione di impiego, quindi, per coloro che vorranno rientrare in sede. Sono stati i dipendenti stessi a far emergere una ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ad annunciarlo nella giornata di martedì tramite una mail aè stato l’editore delFred Ryan. A partire dal 13il giornale di Jeff Bezos prevede di riaprire per i suoitre giorni a settimana e aquanti verrà richiesto di presentare la prova della vaccinazione Covid completata con entrambe le dosi. La prova della vaccinazione sarà agli effetti una condizione di impiego, quindi, per coloro che vorranno rientrare in sede. Sono stati istessi a far emergere una ...

Advertising

panpanlariscos1 : RT @fategilgamesh__: @marcodettorii @borghi_claudio diritto al lavoro di TUTTI i suoi dipendenti senza porre in essere discriminazioni a ca… - svirgola2 : @giuseppemaria ma che vuol dire 'anche in assenza di nuove norme'? Se ne deduce, essendo 'la legge uguale per tutti… - AuricchioAurora : RT @Gabbiacane: Ho comprato per anni il latte #Sterilgarda. Non accadrà più e invito tutti quanti a boicottare l'azienda che, obbligando i… - RoxLory : RT @Gabbiacane: Ho comprato per anni il latte #Sterilgarda. Non accadrà più e invito tutti quanti a boicottare l'azienda che, obbligando i… - emmerudes : RT @Gabbiacane: Ho comprato per anni il latte #Sterilgarda. Non accadrà più e invito tutti quanti a boicottare l'azienda che, obbligando i… -