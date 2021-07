Timothy Morton, il sistema operativo del nostro mondo (Di giovedì 29 luglio 2021) Timothy Morton, docente presso la Rice University a Houston, è persona non-binaria e un* dei filosofi contemporanei più influenti. A partire dall’ontologia orientata agli oggetti ha sviluppato la nozione di iperoggetto, che è al centro della sua proposta di ripensamento dell’ecologia. Un iperoggetto è non-locale, distribuito sull’intero pianeta, in grado di «inglobare» altri oggetti (umani inclusi) con possibili effetti devastanti. Come il riscaldamento globale. In Italia, sono stati pubblicati diversi suoi libri, tra cui Iperoggetti (2013, tradotto da Nero nel … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 29 luglio 2021), docente presso la Rice University a Houston, è persona non-binaria e un* dei filosofi contemporanei più influenti. A partire dall’ontologia orientata agli oggetti ha sviluppato la nozione di iperoggetto, che è al centro della sua proposta di ripensamento dell’ecologia. Un iperoggetto è non-locale, distribuito sull’intero pianeta, in grado di «inglobare» altri oggetti (umani inclusi) con possibili effetti devastanti. Come il riscaldamento globale. In Italia, sono stati pubblicati diversi suoi libri, tra cui Iperoggetti (2013, tradotto da Nero nel … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

SafetyMentalst : RT @LuissLUP: 'Ecologia oscura' di Timothy Morton @the_eco_thought pone la questione in termini diversi. Lavoro centrale nell’opera di una… - the_eco_thought : RT @LuissLUP: 'Ecologia oscura' di Timothy Morton @the_eco_thought pone la questione in termini diversi. Lavoro centrale nell’opera di una… - LuissLUP : 'Ecologia oscura' di Timothy Morton @the_eco_thought pone la questione in termini diversi. Lavoro centrale nell’ope… -

Ultime Notizie dalla rete : Timothy Morton Moralità e responsabilità. Cambiamenti climatici e stili di vita. Ma non è un'opinione Nell'era degli "iperoggetti", scrive il filosofo Timothy Morton, l'ombra del riscaldamento globale incombe su qualunque scambio di opinioni in materia e lo rende divisivo. Un iperoggetto è un ...

Lucia Calamaro. Darwin inconsolabile di fronte alla morte ... come quella degli iperoggetti cantati con naïveté da Gioia citando la filosofia ecologista di Timothy Morton, la svolta salvifica e il superamento dei dualismi rappresentata dal chtulucene secondo ...

Alienazioni. Il posto della tecnica ovvero la tecnica al suo posto DinamoPress Un’uscita di sicurezza per l’umanità Incendi, ondate di caldo mai viste, fenomeni estremi. Per fermare la crisi climatica serviranno cooperazione internazionale, regolamentazione di agricoltura e industria, modifiche alle nostre abitudin ...

Moralità e responsabilità. Cambiamenti climatici e stili di vita. Ma non è un'opinione Si tratta di rendere lo sviluppo adatto ad assicurare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri ...

Nell'era degli "iperoggetti", scrive il filosofo, l'ombra del riscaldamento globale incombe su qualunque scambio di opinioni in materia e lo rende divisivo. Un iperoggetto è un ...... come quella degli iperoggetti cantati con naïveté da Gioia citando la filosofia ecologista di, la svolta salvifica e il superamento dei dualismi rappresentata dal chtulucene secondo ...Incendi, ondate di caldo mai viste, fenomeni estremi. Per fermare la crisi climatica serviranno cooperazione internazionale, regolamentazione di agricoltura e industria, modifiche alle nostre abitudin ...Si tratta di rendere lo sviluppo adatto ad assicurare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri ...