Polemiche per Heal Hitler, il videogioco per psicanalizzare il Fuhrer (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si è sempre detto che Adolf Hitler era un pazzo e sono stati versati fiumi di inchiostro sulla questione relativa alla sua psicologia. Ma nessuno si era mai spinto fino al punto di riuscire a creare un videogioco per “psicanalizzare Adolf Hitler”. Ovviamente non sono mancate le Polemiche attorno a questo videogioco, che secondo alcuni banalizzerebbe la tragedia di sei milioni di ebrei. Leggi anche -> Le ultime ore di Hitler prima di morire fra matrimonio e pillole per la flatulenza Il videogioco per computer si chiama ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si è sempre detto che Adolfera un pazzo e sono stati versati fiumi di inchiostro sulla questione relativa alla sua psicologia. Ma nessuno si era mai spinto fino al punto di riuscire a creare unper “Adolf”. Ovviamente non sono mancate leattorno a questo, che secondo alcuni banalizzerebbe la tragedia di sei milioni di ebrei. Leggi anche -> Le ultime ore diprima di morire fra matrimonio e pillole per la flatulenza Ilper computer si chiama ...

