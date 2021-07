Orrore in provincia di Napoli | cane ucciso a colpi di pistola

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Gli hanno sparato e poi lo hanno abbandonato in un terreno incolto. È morto così unrandagio trovato da due cittadini impegnati nel volontariato. I fatti sono accaduti nella serata di ieri ad Ercolano, indi. Sul posto, in via Barcaiola, sono giunti i carabinieri della locale tenenza e i medici dell’Asl L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

