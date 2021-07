Olimpiadi | Occhiuzzi argento Londra 2012 | ' non è un oro perso | Montano ancora decisivo'

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tokyo, 28 lug. - (Adnkronos) - "Non è un oroma unvinto, una medaglia pesante. I ragazzi hanno tirato benissimo e non potevano fare di più contro i coreani. In semifinale con l'Ungheria hanno fatto un capolavoro e Aldoè statouna volta, quando è entrato eravamo sotto di 5 stoccate e ha dato la scossa che ci voleva a tutto il gruppo". Il vice campione olimpico di sciabola individuale a, Diego, commenta così all'Adnkronos la medaglia d'degli azzurri nella sciabola a ...

Gigi ha iniziato alla corte di Andrea Terenzio e fino a ieri la soddisfazione più bella se l'era tolta nel 2012 a Londra quando fu bronzo a squadre insieme a Diego, Aldo Montano e Luigi ...La medaglia d'argento di Londra 2012 nella sciabola individuale Diegocommenta così all'Adkronos la medaglia d'argento di Luigi Samele nella stessa gara ai Giochi di Tokyo.Tokyo, 28 lug. - (Adnkronos) - "Non è un oro perso ma un argento vinto, una medaglia pesante. I ragazzi hanno tirato benissimo e non potevano fare di più contro i coreani. In semifinale con l'Ungheria ...Chi è Luigi Samele, medagliato alle Olimpiadi di Tokyo in sciabola? L'atleta azzurro arriva in finale e si guadagna il podio, dando lustro allo sport italiano.