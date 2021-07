L’Ecuador ha revocato la cittadinanza a Julian Assange (Di mercoledì 28 luglio 2021) , il fondatore di WikiLeaks attualmente imprigionato nel Regno Unito e ricercato dalle autorità statunitensi, per aver pubblicato documenti segreti relativi alle guerre in Afghanistan e Iraq. I rapporti tra l’attivista australiano e il paese americano sono incrinati ormai dal 2019, quando L’Ecuador gli ha revocato l’asilo politico che ha condotto alla sua incarcerazione. Assange, 50 anni compiuti da poco, si trova da 3 anni nella prigione di massima sicurezza di Belmarsh, a Londra, e lì è stato raggiunto dalla notifica di annullamento della sua naturalizzazione ecuadoriana. Secondo il tribunale per le controversie amministrative della ... Leggi su wired (Di mercoledì 28 luglio 2021) , il fondatore di WikiLeaks attualmente imprigionato nel Regno Unito e ricercato dalle autorità statunitensi, per aver pubblicato documenti segreti relativi alle guerre in Afghanistan e Iraq. I rapporti tra l’attivista australiano e il paese americano sono incrinati ormai dal 2019, quandogli hal’asilo politico che ha condotto alla sua incarcerazione., 50 anni compiuti da poco, si trova da 3 anni nella prigione di massima sicurezza di Belmarsh, a Londra, e lì è stato raggiunto dalla notifica di annullamento della sua naturalizzazione ecuadoriana. Secondo il tribunale per le controversie amministrative della ...

