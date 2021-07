Inzaghi | “Calhanoglu ha fatto molto bene Satriano? E’ un ragazzo interessante”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Simone, tecnico dell’Inter, ha commentato così ai microfoni di InterTv il 6-0 rifilato al Crotone nell’amichevole di quest’oggi: “Sono soddisottima partita ma soprattutto delle tre settimane di ottimo lavoro. Mi dispiace solo per D’Ambrosio e Gagliardini, il primo si è fermato oggi e il secondo ha avuto un problema ieri. Mancano ancora tanti ragazzi, tra ieri e oggi sono arrivati Vecino e Perisic, lunedì arriveranno i nazionali azzurri”.mezzala l’ha convinta?“Sì, è stato preso per questo, hacontro una squadra che è appena retrocessa dalla Serie ...

Il migliore: 'Ha lavorato molto bene e oggi è stato bravissimo, così come tutti i suoi ...le misure ai nostri avversari e siamo riusciti a sviluppare un ottimo gioco - ha dichiarato...Il grande protagonista è stato il turco, autore di ben tre assist e un gol. " Sono soddisfatto, perché oggi la squadra ha giocato un'ottima partita - ha dettoa Inter TV - e ...(ANSA) - MILANO, 28 LUG - "Sono soddisfatto, la squadra ha fatto un'ottima partita dopo tre settimane di allenamenti in cui abbiamo lavorato nel migliore dei modi. Dispiace per i ...(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Goleada Inter nell'amichevole contro il Crotone, disputata ad Appiano Gentile: la squadra di Simone Inzaghi ha battuto i calabresi (che giocheranno in Serie B ...