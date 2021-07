Inter, speranza Eriksen. Gli esperti: «Il defibrillatore può esser tolto» (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’Inter e Christian Eriksen non hanno perso le speranze: si può tornare in campo. Parola agli esperti Dal quel terribile 12 giugno Christian Eriksen vive con un defibrillatore di ultima generazione sottocutaneo che entra in funzione soltanto se si ricreasse una situazione simile a quella accaduta in campo a Copenhagen. Il marchingegno è impiantato nella regione toracica laterale sinistra e collegato ad un elettrodo anch’esso sottocutaneo posizionato davanti lo sterno, quindi senza fili che entrano nel cuore. L’apparecchio riconosce e Interrompe aritmie ventricolari pericolose – spiega Il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’e Christiannon hanno perso le speranze: si può tornare in campo. Parola agliDal quel terribile 12 giugno Christianvive con undi ultima generazione sottocutaneo che entra in funzione soltanto se si ricreasse una situazione simile a quella accaduta in campo a Copenhagen. Il marchingegno è impiantato nella regione toracica laterale sinistra e collegato ad un elettrodo anch’esso sottocutaneo posizionato davanti lo sterno, quindi senza fili che entrano nel cuore. L’apparecchio riconosce erompe aritmie ventricolari pericolose – spiega Il ...

Advertising

IotifointerI : Chi ha un defibrillatore sottocutaneo non può ottenere l'idoneità sportiva in Italia. Ma, se questo dovesse essere… - Fantacalcio : Inter, speranza Eriksen? 'Se la causa infiammatoria è reversibile, si può curare' - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Inter, speranza #Eriksen: 'Se ha un'infiammazione cardiaca, si può curare per poi togliere il defibrillatore' - abdo_massa : RT @InterCM16: Inter, per l’#Eriksen calciatore si accende una speranza. - Filoribs : RT @InterCM16: Inter, per l’#Eriksen calciatore si accende una speranza. -