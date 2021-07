Incendio nell' Oristanese | la Procura indaga per rogo colposo aggravato

Advertising

fanpage : La #Sardegna continua a bruciare: sono quasi 1.500 gli sfollati, 20mila gli ettari di terra e dieci i comuni coinvo… - Tg3web : Gravissimo incendio in Sardegna. Bruciati diecimila ettari nell'Oristanese. Le fiamme minacciano i centri abitati.… - Agenzia_Ansa : Un vasto incendio alle porte di Santu Lussurgiu, nell'Oristanese, sta lambendo il centro abitato e sono già 60 le p… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Rogo Oristanese, inchiesta Procura per incendio colposo: (ANSA) - ORISTANO, 28 LUG - La Procura di… - BlSAMBUCKY : comunque nell'incendio è bruciata anche la location di temptation island -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio nell

Il vento, l'afa alimentano il gigantescosul Montiferru,'Oristanese. E così da sei giorni le fiamme non riescono a spegnersi definitivamente. Dopo qualche ora di tregua nella notte, in alcune zone, hanno ripreso vita i focolai. ...commenta La Procura di Oristano ha aperto un fascicolo sul gigantesco rogo che ha divorato il Montiferru,'Oristanese: l'ipotesi di reato ècolposo aggravato. Adesso si attende la relazione del Corpo forestale per capire come procederanno gli inquirenti.Ancora due roghi fumano, ma il terribile incendio che per giorni ha divorato i boschi dell’Oristanese pare infine spento. Salvi, grazie a 7.500 fra Vigili del fuoco e soccorritori, gli abitanti dei pa ...La Procura di Oristano ha aperto un fascicolo sul gigantesco rogo che ha divorato il Montiferru, nell’Oristanese. Lo conferma il procuratore, Domenico Ezio Basso, precisando che l’inchiesta è stata ap ...