In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Luglio: Fauci: “Vaccinati o no contagiosità identica” (Di giovedì 29 luglio 2021) Covid-19 Fauci: “Delta, i Vaccinati sono contagiosi lo stesso” Contrordine americani, meglio indossare mascherine al chiuso anche quando si è completamente Vaccinati. Sono le nuove linee guida dei Centres of Disease Control and Prevention degli Stati Uniti, il corrispondente del nostro Istituto Superiore di Sanità. È di Fatto una retromarcia, poiché l’invito a indossare dispositivi di protezione individuale era stato revocato due mesi fa. di Stefano Caselli Delenda Cartabia di Marco Travaglio Stupirsi perché l’informazione non informa, anzi disinforma, è come meravigliarsi perché la pioggia non è asciutta. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Covid-19: “Delta, isono contagiosi lo stesso” Contrordine americani, meglio indossare mascherine al chiuso anche quando si è completamente. Sono le nuove linee guida dei Centres of Disease Control and Prevention degli Stati Uniti, il corrispondente del nostro Istituto Superiore di Sanità. È diuna retromarcia, poiché l’invito a indossare dispositivi di protezione individuale era stato revocato due mesi fa. di Stefano Caselli Delenda Cartabia di Marco Travaglio Stupirsi perché l’informazione non informa, anzi disinforma, è come meravigliarsi perché la pioggia non è asciutta. ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Luglio: Cartabia incartata Conte: “modifiche o niente fiducia” - fattoquotidiano : Dopo gli articoli del Fatto, in cui si spiegava come la riforma Cartabia provocherà un arretramento in tema di lott… - fattoquotidiano : IMMUNIZZAZIONI - IL DOSSIER L’Iss: da febbraio 423 morti di Covid con la doppia dose (ma sul totale sono l’1,2%).… - MarceVann : RT @fattoquotidiano: Se si prova ad ascoltare la gente, anziché gli arguti corsivisti del giornali – pardon del Giornale Quasi Unico che si… - LorenzaBullo : RT @fattoquotidiano: Premessa: sono favorevole a ogni tipo di vaccino e, non appena mi è stato proposto, mi sono subito vaccinato (come ins… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul Brescia, scoppia il caso sul portiere Jesse Joronen Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB . Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

Tale e Quale, ecco come Carlo Conti ha risolto il problema del blackface L'autore e conduttore Carlo Conti ha deciso di spegnere le polemiche sul blackface nate nell'ultimo ... In un'intervista concessa al settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 29 luglio, Carlo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Luglio: Cartabia incartata Conte: “modifiche o niente fiducia” Il Fatto Quotidiano Il Ponte sullo Stretto? Teniamocelo stretto Da decenni, anzi da secoli, il progetto di unire Calabria e Sicilia fa litigare politici e cittadini. Adesso, a destra e a sinistra, è tornato di moda.

Brescia, scoppia il caso sul portiere Jesse Joronen Dopo tre giorni di riposo il Brescia ha ripreso ad allenarsi come di consueto a Torbole Casaglia. Come da indiscrezioni già riportate dal Giornale di Brescia, il portiere Jesse Joronen, però, non è ri ...

Leggi qui il GdB inoggi Iscriviti alle newsletter del GdB . Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.L'autore e conduttore Carlo Conti ha deciso di spegnere le polemicheblackface nate nell'ultimo ... In un'intervista concessa al settimanale Oggi, nel numero inda giovedì 29 luglio, Carlo ...Da decenni, anzi da secoli, il progetto di unire Calabria e Sicilia fa litigare politici e cittadini. Adesso, a destra e a sinistra, è tornato di moda.Dopo tre giorni di riposo il Brescia ha ripreso ad allenarsi come di consueto a Torbole Casaglia. Come da indiscrezioni già riportate dal Giornale di Brescia, il portiere Jesse Joronen, però, non è ri ...