Il tweet perfetto di Berlusconi che zittisce Salvini e Meloni su vaccini e Green Pass (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nella sua vita da imprenditore e da politico, Silvio Berlusconi è sempre stato dialetticamente abile, quasi al limite della prosopopea logorroica. In questi giorni, però, il leader di Forza Italia è riuscito a sintetizzare perfettamente il suo pensiero (comune alla maggioranza silenziosa di milioni di italiani, zittiti da una minoranza chiassosa) su due temi di strettissima attualità: vaccini ed estensione del Green Pass. In pochissime parole, tramutate in un tweet, l’ex Presidente del Consiglio ha gridato a tutti il suo essere differente rispetto a Matteo Salvini e Giorgia ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nella sua vita da imprenditore e da politico, Silvioè sempre stato dialetticamente abile, quasi al limite della prosopopea logorroica. In questi giorni, però, il leader di Forza Italia è riuscito a sintetizzare perfettamente il suo pensiero (comune alla maggioranza silenziosa di milioni di italiani, zittiti da una minoranza chiassosa) su due temi di strettissima attualità:ed estensione del. In pochissime parole, tramutate in un, l’ex Presidente del Consiglio ha gridato a tutti il suo essere differente rispetto a Matteoe Giorgia ...

