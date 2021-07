Germania, esplosione in un impianto chimico di Leverkusen: almeno due morti e 31 feriti (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un’esplosione nell’impianto di smaltimento di rifiuti di Leverkusen in Germania, in uno dei parchi chimici più grandi d’Europa, che ha provocato la morte di almeno due persone e 31 feriti, di cui 5 gravi, mentre si continuano a cercare disperatamente alcuni dispersi, dipendenti del sito. E’ già sera mentre ancora le autorità sono al lavoro per mettere in sicurezza il sito dopo l’esplosione e il grande incendio. Intanto si attendono dettagli sui possibili danni ambientali provocati dalla nube tossica che si è estesa per oltre sessanta chilometri, fino a Dortmund. Con un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un’nell’di smaltimento di rifiuti diin, in uno dei parchi chimici più grandi d’Europa, che ha provocato la morte didue persone e 31, di cui 5 gravi, mentre si continuano a cercare disperatamente alcuni dispersi, dipendenti del sito. E’ già sera mentre ancora le autorità sono al lavoro per mettere in sicurezza il sito dopo l’e il grande incendio. Intanto si attendono dettagli sui possibili danni ambientali provocati dalla nube tossica che si è estesa per oltre sessanta chilometri, fino a Dortmund. Con un ...

