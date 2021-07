Galaxy Z Fold 3 | nuovi dettagli sul design dall?ultimo trailer del Galaxy UnpackedHDblog it

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Samsung continua a spingere la campagna pubblicitaria per ilUnpacked 2021 e mostra ancora deisul3Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

mosckardon : Samsung estrena video con un breve vistazo del Galaxy Z Fold 3 - Ciberexplorer : TechNews: 'Samsung estrena video con un breve vistazo del Galaxy Z Fold 3' - gigibeltrame : Galaxy Z Fold 3: nuovi dettagli sul design dall?ultimo trailer del Galaxy Unpacked #digilosofia… - HDblog : Galaxy Z Fold 3: nuovi dettagli sul design dall’ultimo trailer del Galaxy Unpacked - gumonet : Samsung estrena video con un breve vistazo del Galaxy Z Fold 3 -

Ultime Notizie dalla rete : Galaxy Fold

Il Fatto Quotidiano

Si avvicina la data dell' 11 agosto , giorno in cui Samsung presenterà i suoi nuovi smartphone pieghevoli . I riflettori sono tutti puntati verso3 e Flip 3 e l'azienda di Seoul sta puntando a tenere alta l'attenzione sull'evento pubblicando con regolarità dei brevi teaser che suggeriscono alcune delle novità che verranno ...... vi ricordiamo che la versione 3.0 ha ancora un aggiornamento davanti a sé, ovvero quello che la porterà alla versione 3.1.1 e che dovrebbe arrivare già con i prossimi3 e Z Flip 3 , la ...Samsung continua a spingere la campagna pubblicitaria per il Galaxy Unpacked 2021 e mostra ancora dei dettagli sul Fold 3 ...In vista dell'evento Galaxy Unpacked dell'11 agosto, Samsung ha pubblicato un nuovo video teaser completamente dedicato a Galaxy Z Fold3.