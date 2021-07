Fuori dal podio le azzurre del 3X3 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si ferma ai quarti di finale il cammino della Nazionale 3x3 femminile ai Giochi Olimpici. Le azzurre sono state battute 13 - 19 dalla Cina che, così, ha bissato il successo ottenuto nella prima fase. ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si ferma ai quarti di finale il cammino della Nazionale 3x3 femminile ai Giochi Olimpici. Lesono state battute 13 - 19 dalla Cina che, così, ha bissato il successo ottenuto nella prima fase. ...

Ultime Notizie dalla rete : Fuori dal Alta tensione nel governo: "Basta con i capricci di Conte e Grillo" La Lega vuole per caso spingere il M5S fuori dal governo? Il senatore William De Vecchis ci assicura che l'esclusiva intenzione del partito di via Bellerio è quella di " far sentire la propria voce e ...

Pellegrini chiude l'avventura olimpica: 'Un bel viaggio' ...colori del Circolo Canottieri Aniene dove ha ricevuto il supporto del suo primo grande tifoso fuori ... fino a Claudio Rossetto, poi il periodo con Stefano Morini e dal 2017 con Matteo Giunta.

Choc a Firenze: appende il gatto fuori dal balcone, due ragazzi filmano la scena e chiamano la polizia La Stampa Tokyo: Fognini nervosismo e sconfitta, fuori al 3/o turno TOKYO, 28 LUG - Fabio Fognini è uscito al terzo turno del torneo di singolare a Tokyo 2020, sconfitto in tre set dal russo Daniil Medevedev (6-2 3-6 6-2), Fognini è stato protagonista di due episodi d ...

Spal, Seculin verso la firma Ora si attendono i big Dopo le già annunciate operazioni col portiere, Tripaldelli, Corbo e Colombo il ds Zamuner dovrà stringere le operazioni imbastite con Bjarnason e Berardi ...

