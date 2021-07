Erlic Sassuolo, trattativa ai dettagli con lo Spezia: si chiude (Di mercoledì 28 luglio 2021) Calciomercato Sassuolo: Martin Erlic sempre più vicino. Accordo con lo Spezia per il difensore entro il weekend Il Sassuolo è ormai vicinissimo a Martin Erlic dello Spezia. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa per il difensore classe ’98 è ai dettagli e verrà definita entro il prossimo weekend. Per Erlic si tratta di un ritorno in neroverde dopo tre stagioni vissute con la maglia degli aquilotti tra Serie B e Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Calciomercato: Martinsempre più vicino. Accordo con loper il difensore entro il weekend Ilè ormai vicinissimo a Martindello. Come riportato da Gianluca Di Marzio, laper il difensore classe ’98 è aie verrà definita entro il prossimo weekend. Persi tratta di un ritorno in neroverde dopo tre stagioni vissute con la maglia degli aquilotti tra Serie B e Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

