Covid, Abrignani: «I vaccinati sono contagiosi fino al 90% in meno» (Di mercoledì 28 luglio 2021) I vaccinati sono contagiosi fino al 90% in meno. Ma il Covid-19 uccide anche i giovani. E gli eventi avversi sono lievi e rarissimi. Parola di Sergio Abrignani, professore ordinario di Patologia generale all’Università Statale di Milano e membro del Comitato Tecnico Scientifico (Cts) per l’emergenza Coronavirus. In un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera Abrignani spiega che la vaccinazione «riduce in modo impressionante sia il rischio di ospedalizzazione e morte, che il numero di contagi. Dunque anche le possibilità di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ial 90% in. Ma il-19 uccide anche i giovani. E gli eventi avversilievi e rarissimi. Parola di Sergio, professore ordinario di Patologia generale all’Università Statale di Milano e membro del Comitato Tecnico Scientifico (Cts) per l’emergenza Coronavirus. In un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Seraspiega che la vaccinazione «riduce in modo impressionante sia il rischio di ospedalizzazione e morte, che il numero di contagi. Dunque anche le possibilità di ...

