Via Tiraboschi | fase 2 per la realizzazione degli attraversamenti | come cambia la viabilità

(Di martedì 27 luglio 2021) Lavori in corso in viaper la2 dellapedonali in porfido lungo via: da ieri i lavori si concentrano ora sulla restante parte della carreggiata, occupando due delle tre corsie della strada del centro di Bergamo.

Il cantiere per completare la posa dei cubetti in porfido in prossimità degli attraversamenti pedonali si sposta da un lato all'altro di. Ma l'avvio del secondo lotto di lavori non avrà ricadute positive sulla viabilità, tutt'altro.Lavori in corso inper la fase 2 della realizzazione degli attraversamenti pedonali in porfido lungo: da ieri i lavori si concentrano ora sulla restante parte della carreggiata, occupando due delle ...Sarà previsto, quindi: - il senso unico in direzione largo Medaglie d'Oro con obbligo di svolta a sinistra dei veicoli provenienti da via Paglia e via Ghislanzoni; - l'obbligo di svolta a destra d ...Nella newsletter di questa settimana: la proposta di un accordo imprese-sindacati sui vaccini in azienda, mentre negli Stati Uniti gli imprenditori si sono inventanti il bonus contro i No Vax; i licen ...