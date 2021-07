Vaccino obbligatorio a studenti e docenti, i presidi: «L'alternativa è la Dad» (Di martedì 27 luglio 2021) La scuola deve tornare in presenza: il Governo spinge in questa direzione e, per farlo, è pronto a mettere in campo tutte le strategie necessarie. Ma la strada è ancora in salita, si... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 27 luglio 2021) La scuola deve tornare in presenza: il Governo spinge in questa direzione e, per farlo, è pronto a mettere in campo tutte le strategie necessarie. Ma la strada è ancora in salita, si...

Advertising

repubblica : Covid, i no vax non sono più del 3%. E la metà degli italiani è favorevole al vaccino obbligatorio - ninazilli : Lo sapevate che il #greenpass viene rilasciato anche con un semplice tampone negativo entro le 48h? Così peró non c… - VittorioSgarbi : Il vaccino è obbligatorio solo in Turkmenistan. Ecco, potremmo mandare Enrico Letta ad aprire una sezione del Pd l… - Gazzettino : Vaccino obbligatorio a studenti e docenti, i presidi: «L'alternativa è la Dad» - AlexCocco69 : RT @RoccoTodero: #Cacciari: Nessuno invita a non vaccinarsi! Una cosa è sostenere l’utilità del vaccino, altra, diversa, tacere del fatto c… -