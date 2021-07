"Vaccino e green pass obbligatori", le proposte di Gravina: così il calcio vuole dare l'esempio (Di martedì 27 luglio 2021) “Ho proposto il green pass obbligatorio anche per giocatori e addetti ai lavori, dai professionisti ai dilettanti”. Parole di Gabriele Gravina, presidente della Figc, in merito alle prossime mosse che il calcio italiano sta valutando contro il Covid. In consiglio federale è stata presentata la bozza di riforma dei campionati e anche l'intenzione di un'ulteriore stretta a un protocollo già molto severo: “Il calcio resta all'interno delle regole che valgono per il Paese”. Per questo Gravina vuole che il movimento sia ancor più promotore della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) “Ho proposto ilo anche per giocatori e addetti ai lavori, dai professionisti ai dilettanti”. Parole di Gabriele, presidente della Figc, in merito alle prossime mosse che ilitaliano sta valutando contro il Covid. In consiglio federale è stata presentata la bozza di riforma dei campionati e anche l'intenzione di un'ulteriore stretta a un protocollo già molto severo: “Ilresta all'interno delle regole che valgono per il Paese”. Per questoche il movimento sia ancor più promotore della ...

