Tutto confermato: Fontana nuovo allenatore dell’Imolese (Di martedì 27 luglio 2021) Arriva la conferma di quanto da noi anticipato 3 giorni fa, ovvero l’approdo di Gaetano Fontana sulla panchina dell’Imolese. L’allenatore calabrese ha fatto le sue maggiori esperienze sulle panchine di Fano, Casertana, Juve Stabia, Cosenza e Nocerina. Foto: sito Juve Stabia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021) Arriva la conferma di quanto da noi anticipato 3 giorni fa, ovvero l’approdo di Gaetanosulla panchina. L’calabrese ha fatto le sue maggiori esperienze sulle panchine di Fano, Casertana, Juve Stabia, Cosenza e Nocerina. Foto: sito Juve Stabia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Glongari : ? Tutto confermato! Le parole di Tiago Pinto ai tifosi della #Roma a Trigoria. “Arriva #Vina dal #Palmeiras. Su… - PaoloPiggi : La manifestazione organizzata dall’associazione Etra tornerà a settembre con la seconda parte TOLFA – Seppure con e… - IlMoratiano : @CorSport +++ULTIM'ORA+++ LITE IN CASA JUVENTUS, IL TECNICO BIANCONERO #ALLEGRI HA AVUTO UN TREMENDO DIVERBIO CON… - atuputamadree : RT @nadia_Difettosa: @RudyZerbi spero che se verrai confermato non ti accanirai più con un allievo tutto l'anno in maniera imbarazzante. D… - nadia_Difettosa : @RudyZerbi spero che se verrai confermato non ti accanirai più con un allievo tutto l'anno in maniera imbarazzante… -