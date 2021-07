Simone Biles, misteroso infortunio: le sue Olimpiadi sono già finite (Di martedì 27 luglio 2021) TOKYO (Giappone) - Simone Biles, campionessa olimpica di ginnastica, si è dovuta fermare nel corso della gara a squadre a Tokyo a causa di un infortunio durante la prova al volteggio. La 24enne atleta ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 luglio 2021) TOKYO (Giappone) -, campionessa olimpica di ginnastica, si è dovuta fermare nel corso della gara a squadre a Tokyo a causa di undurante la prova al volteggio. La 24enne atleta ...

Ultime Notizie dalla rete : Simone Biles Simone Biles, misteroso infortunio: le sue Olimpiadi sono già finite TOKYO (Giappone) - Simone Biles, campionessa olimpica di ginnastica, si è dovuta fermare nel corso della gara a squadre a Tokyo a causa di un infortunio durante la prova al volteggio. La 24enne atleta statunitense si è ...

