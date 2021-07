Ritorno a Scuola | Conte Vuole Dire Basta Alla DaD | Protratta Così a Lungo è Una Ferita

Advertising

matteosalvinimi : Nell'incontro con il presidente Draghi di questa mattina ho ribadito l'importanza del ritorno a scuola senza discri… - Ettore_Rosato : La #scuola deve aprire, ragazzi ci devono poter stare per un anno perché, lo abbiamo visto anche dai dati invalsi,… - cristalaltea : RT @matteosalvinimi: Nell'incontro con il presidente Draghi di questa mattina ho ribadito l'importanza del ritorno a scuola senza discrimin… - lomartirecarmen : RT @matteosalvinimi: Nell'incontro con il presidente Draghi di questa mattina ho ribadito l'importanza del ritorno a scuola senza discrimin… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? 'L'obiettivo di tutti deve essere quello del ritorno della #scuola in presenza La politica ha difficoltà a prendere una deci… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno Scuola

"L'obiettivo di tutti deve essere quello deldellain presenza. Il problema è passare dalle parole ai fatti. La politica ha difficoltà a prendere una decisione sull'obbligo di ......personale della. Il presidente del Consiglio Draghi è ancora orientato, riferiscono fonti della maggioranza, a introdurre l'obbligo vaccinale per i professori in modo da permettere il...A Palazzo Chigi il premier Mario Draghi ha incontrato il leader della Lega Matteo Salvini: "Colloquio proficuo e cordiale" rende noto la presidenza del Consiglio. Resta aperto il confronto sull'uso de ...Il presidente del Consiglio Mario Draghi è ancora orientato, riferiscono fonti della maggioranza, a introdurre l’obbligo vaccinale per i professori in modo ...