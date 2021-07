Pil | rimbalzo forte II Trimestre ma rischi da contagi

(Di martedì 27 luglio 2021) Il secondoha segnato undel PIL, con indicazioni positive in tutti i settori. La tendenza ha però subito un rallentamento a luglio in concomitanza con la diffusione della variante delta in Europa. È quanto emerge dal rapporto pubblicato dal Centro Studi di Confindustria. Gli occupati a tempo determinato sono cresciuti da marzo, tornando oltre i livelli pre-crisi. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

Il Fondo Monetario Internazionale nell'aggiornamento del World Economic Outlook conferma undel 6% delglobale nel 2021 ma 'la composizione di questa ripresa è cambiata' perché il dato maschera un divario crescente tra i paesi più ricchi e quelli più poveri nel cammino fuori ...In estrema sintesi è questa la fotografia più aggiornata dell'economia italiana scattata dal centro studi Confindustria che rileva unforte nel secondo trimestre dell'anno cui potrebbe ...La ripresa economica mondiale procede ma a due velocità dettate dall’accesso ai vaccini. Lo afferma il Fmi, sottolineando come le economie avanzate corrono più veloci con la campagna di vaccinazione c ...Roma, 27 lug. - Nel 2021, dopo il -3,2% registrato lo scorso anno per lo scoppio della pandemia, il Pil globale dovrebbe chiudere con un rimbalzo del 6% che sar ...