Petrolio: in rialzo a 72,14 dollari (+0,32%) (Di martedì 27 luglio 2021) Il Petrolio avanza questa mattina sui mercati internazionali. Il greggio di riferimento Wti è quotato 72,14 dollari al barile in rialzo dello 0,32%, mentre il Brent viene scambiato a 74,87 dollari (+0,... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021) Ilavanza questa mattina sui mercati internazionali. Il greggio di riferimento Wti è quotato 72,14al barile indello 0,32%, mentre il Brent viene scambiato a 74,87(+0,...

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio rialzo Petrolio: in rialzo a 72,14 dollari (+0,32%) Il petrolio avanza questa mattina sui mercati internazionali. Il greggio di riferimento Wti è quotato 72,14 dollari al barile in rialzo dello 0,32%, mentre il Brent viene scambiato a 74,87 dollari (+0,50%...

Ftse Mib: Telecom dà i numeri. Banca Carige torna in Borsa Petrolio: chiusura in calo ieri per le quotazioni dell'oro nero che sono scese dello 0,21% a 72,01 ...24%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 14.840,71 punti, in rialzo dello 0,03%. I dati macro ...

Petrolio: in rialzo a 72,14 dollari (+0,32%) - Economia ANSA Nuova Europa Petrolio: in rialzo a 72,14 dollari (+0,32%) Il petrolio avanza questa mattina sui mercati internazionali. Il greggio di riferimento Wti è quotato 72,14 dollari al barile in rialzo dello 0,32%, mentre il Brent viene scambiato a 74,87 dollari (+0 ...

Ftse Mib: Telecom dà i numeri. Banca Carige torna in Borsa I titoli e i temi che potrebbero contribuire ad animare la sessione odierna sui mercati finanziari internazionali.

Il petrolio avanza questa mattina sui mercati internazionali. Il greggio di riferimento Wti è quotato 72,14 dollari al barile in rialzo dello 0,32%, mentre il Brent viene scambiato a 74,87 dollari (+0,50%). Petrolio: chiusura in calo ieri per le quotazioni dell'oro nero che sono scese dello 0,21% a 72,01 dollari al barile, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 14.840,71 punti, in rialzo dello 0,03%.