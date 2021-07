Olimpiadi: nuoto, Paltrinieri in finale negli 800 stile libero, Detti eliminato (Di martedì 27 luglio 2021) Tokyo, 27 lug. - (Adnkronos) - Gregorio Paltrinieri si qualifica con l'ottavo e ultimo tempo utile alla finale degli 800 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo. eliminato invece l'altro azzurro Gabriele Detti. Il carpigiano nuota in 7'47"73, mentre il livornese tocca in 7'49"47 ed è solo dodicesimo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Tokyo, 27 lug. - (Adnkronos) - Gregoriosi qualifica con l'ottavo e ultimo tempo utile alladegli 800alledi Tokyo.invece l'altro azzurro Gabriele. Il carpigiano nuota in 7'47"73, mentre il livornese tocca in 7'49"47 ed è solo dodicesimo.

Advertising

repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - FINOfficial_ : Alle 5.15 italiane quattro frecce tricolori solcano il cielo di #Tokyo per un ?????????????? misto di storia e leggenda!… - LiaCapizzi : Del perchè l'ARGENTO nella 4x100 sl è una impresa. E del perchè -da oggi- bisogna essere riconoscenti ad Alessandr… - Sport_Fair : Terminate le batterie di #Swimming nella giornata di oggi a #Tokyo2020 Sospiro di sollievo per #Paltrinieri, elim… - drunkofweasleys : Tre notti che mi sveglio alle 2/3 del mattino per vedere le olimpiadi e pomeriggi in cui provo a dormire, ma i vici… -