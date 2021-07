Montervino: 'Napoli senza Insigne? Non esiste' (Di martedì 27 luglio 2021) Napoli - L'ex calciatore del Napoli e ora ds del Taranto Francesco Montervino è intervenuto a 1 Station Radio : " Le parole di Spalletti mi hanno riempito di orgoglio e il percorso del mio Napoli è ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 luglio 2021)- L'ex calciatore dele ora ds del Taranto Francescoè intervenuto a 1 Station Radio : " Le parole di Spalletti mi hanno riempito di orgoglio e il percorso del mioè ...

