Massimiliano Fedriga | A scuola solo con bus pieni all' 80%

(Di martedì 27 luglio 2021) “Per riprendere lain presenza per tutti, senza più dover ricorrere alla Dad, la percentuale di riempimento dei mezzi pubblici dovrà salire all?80%”. Lo ha detto il presidente della conferenza delle Regioni e del Friuli-Venezia Giulia,, in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’. Sul tema nulla è ancora deciso perché la Conferenza Stato-Regioni si sta “ancora confrontando con il ministero per trovare la soluzione migliore”, sottolinea. “Abbiamo tutti lo stesso obiettivo: basta Dad. Ma bisogna partire dai dati reali”, continua. Secondo“esistono sistemi per ...