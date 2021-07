La legge sui media audiovisivi | riforma o falso movimento?

(Di martedì 27 luglio 2021) Il ministero dello sviluppo economico ha convocato un’audizione pubblica il prossimo 3 agosto sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2018/1808 sui servizi(SMAV). Il termine indicato per l’invio dei contributi è il vicino 29 luglio. Tutto bene, allora? Siamo di fronte ad una buona pratica di democrazia partecipativa o, al contrario, ad una pura messa in scena? Al gattopardismo per cui tutto cambia perché nulla cambi? L’interrogativo non è retorico, perché si tratta di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ZanAlessandro : I 700 emendamenti presentati dalla Lega al #ddlZan sono il chiaro tentativo di affossare la legge. Altro che volon… - ilriformista : Ma è normale che l’organo di autogoverno della magistratura esprima pareri sulle leggi o sui disegni di legge varat… - leveritadelvino : @MrETP @gadlernertweet @fattoquotidiano Perché impone un termine di legge senza dare strumenti validi affinché quel… - FedericoDL98 : RT @athalfuns95: Il tipo che legge i commenti sui social mi ricorda troppo il meme del signor Burns che si veste da giovane per confondersi… - athalfuns95 : Il tipo che legge i commenti sui social mi ricorda troppo il meme del signor Burns che si veste da giovane per conf… -

Ultime Notizie dalla rete : legge sui

Marie Claire

Il bollettino indica ancora i dati di ieriricoveri (10). Gli altoatesini in quarantena sono ... Come sinel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle ...I consiglieri regionali di centrosinistra intervengono in merito al dibattito riguardante la proposta diavanzata da Fratelli d'Italiabimbi mai nati e la sepoltura, sostenendo che questo diritto è già garantito dallaitaliana, ed in una regione dove i giovani non hanno incentivi per ...In attesa del decreto ministeriale, il Comitato e i Consigli notarili identificano i requisiti minimi a tutela dell’acquirente in caso di compravendite di abitazioni da cantiere ...Enrico Mastinu, docente di Diritto del lavoro, firma la nuova pubblicazione della collana del Dipartimento di Giurisprudenza: al centro dell’accurato lavoro di ricerca, il tema delle potestà legislati ...