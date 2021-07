Kessie – Milan il rinnovo è sempre più vicino

(Di martedì 27 luglio 2021) Frank, impegnato attualmente alle olimpiadi di Tokyo, è pronto a rientrare ao per trovare l’accordo definitivo per il suodel contratto.Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, nei prossimi giorni si svolgerà un primo incontro preliminare tra la società rossonera e l’entourage del giocatore ivoriano. Per la firma bisognerà aspettare il suo rientro in Italia, ma le basi sono più che buone. Dopo l’eterno amore promesso dal ” Presidente “, le due parti sonopiù vicine e prossimamente si limeranno le cifre che ballano tra i 6 ed i 7 milioni. Unfondamentale per continuare a ...

E' sull'ammontare dell'ingaggio, insomma, che si capirà sevorrà davvero restare aloppure no. Per ora i contatti con l'agente del centrocampista sono sereni e la trattativa sembra ...La permanenza di Kessié non è così scontata al. Secondo calciomercato.it , sul centrocampista ci sarebbe anche il Liverpool . Fonte foto (Zimbio) Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic ...In casa Milan il lungo ed intricato discorso per il rinnovo di contratto di Franck Kessié si potrebbe presto sbloccare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che nell'edizione odierna ha dedicato amp ..."Sono orgoglioso di aver scelto questo club e non è mia intenzione andare via. Anzi, voglio restare per sempre. Mi piace tanto quando gli ultrà cantano 'un Presidente, c’è solo un Presidente...'. Ecco ...