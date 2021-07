Il trailer de I Bastardi di Pizzofalcone 3 svela cos’è successo dopo l’esplosione | la terza stagione a settembre video

Leggi su optimagazine

(Di martedì 27 luglio 2021) Nelde Idi3 emergono i primi indizi che cinonel finale della seconda. Come ben ricorderete, i nostri protagonisti si erano riuniti per festeggiare la chiusura del caso. Negli ultimi istanti, un forte boato li ha travolti: chi ha messo la bomba? Ma soprattutto, sono riusciti a sopravvivere? Ovviamente non potrebbe esserci Idi3 senza Lojacono e la sua squadra e, a giudicare dalle prime immagini che ...