Gravina: “Ho proposto il Green Pass obbligatorio anche per giocatori e addetti ai lavori” (Di martedì 27 luglio 2021) Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha illustrato oggi in Consiglio federale la bozza della riforma del calcio che prenderà il via dal campionato 2024/25. Tra le le varie proposte, è stata discussa ed approvata, la norma che preveda l’obbligatorietà del Green Pass per accedere negli stadi, ottenibile con vaccino, attestato di guarigione da Covid-19 o tampone entro le 48 ore: “Ho proposto il Green Pass obbligatorio anche per giocatori e addetti ai lavori, dai professionisti ai dilettanti, perché il ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021) Il presidente della FIGC, Gabriele, ha illustrato oggi in Consiglio federale la bozza della riforma del calcio che prenderà il via dal campionato 2024/25. Tra le le varie proposte, è stata discussa ed approvata, la norma che preveda l’obbligatorietà delper accedere negli stadi, ottenibile con vaccino, attestato di guarigione da Covid-19 o tampone entro le 48 ore: “Hoilperai, dai professionisti ai dilettanti, perché il ...

