Giustizia, Fico: "Inammissibili emendamenti Fi su abuso d'ufficio" (Di martedì 27 luglio 2021) Gli emendamenti presentati da Forza Italia alla riforma della Giustizia relativi all'abuso d'ufficio sono Inammissibili per estraneità di materia. A sottolinearlo, a quanto si apprende, è stato il presidente della Camera Roberto Fico rispondendo al ricorso del centrodestra. In questo modo Fico ha confermato la decisione del presidente della commissione Giustizia di Montecitorio Mario Perantoni, che proprio la scorsa settimana aveva dichiarato Inammissibili questi emendamenti. L'articolo proviene da Italia Sera.

