Europei | Agnelli | ' complimenti a Gravina | Mancini e agli azzurri'

(Di martedì 27 luglio 2021) Torino, 27 lug. - (Adnkronos) - "Visto che è la mia prima occasione pubblica aprirei facendo pubblicamente i mieiall'Italia, a, a mistere tutti i calciatori". Lo dice il presidente della Juventus, Andrea, prima della presentazione di Massimiliano Allegri. "In particolare a Chiellini, Bonucci, Bernardeschi e Chiesa. La squadra non era favorita ma il sacrificio e la lotta l'uno per l'altro ha portato ad un risultato storico", aggiunge

Torino, 27 lug. – (Adnkronos) – "Max è l'allenatore della Juve perché ha la credibilità per scrivere un capitolo nuovo". Così il presidente della Juventus Andrea Agnelli nel corso della presentazione ..."Max e la Juve non sono tornati insieme per amicizia, Max è l'allenatore della Juve perché ha la credibilità di scrivere un capitolo completamente nuovo". Andrea Agnelli presenta così in conferenza st ...