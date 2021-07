De Vito: elezioni, bene intesa tra Udc e FI (Di martedì 27 luglio 2021) Roma – “Forza Italia Roma Capitale saluta con grande soddisfazione l’intesa con Udc Roma: insieme saremo molto più forti, in primis per ottenere un grande risultato elettorale, ma soprattutto per governare al meglio Roma con un grande programma elettorale che rimetta al centro i cittadini Roma, le famiglie, le imprese! Maurizio Gasparri Antonio Tajani Antonio Saccone Lorenzo Cesa”. E’ quanto si legge in una nota del presidente dell’assemblea capitolina Marcello De Vito. Leggi su romadailynews (Di martedì 27 luglio 2021) Roma – “Forza Italia Roma Capitale saluta con grande soddisfazione l’con Udc Roma: insieme saremo molto più forti, in primis per ottenere un grande risultato elettorale, ma soprattutto per governare al meglio Roma con un grande programma elettorale che rimetta al centro i cittadini Roma, le famiglie, le imprese! Maurizio Gasparri Antonio Tajani Antonio Saccone Lorenzo Cesa”. E’ quanto si legge in una nota del presidente dell’assemblea capitolina Marcello De

