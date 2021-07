Cucciolo di volpe usato come esca e chiuso in gabbia per catturare la madre: muore di stenti (Di martedì 27 luglio 2021) Lo hanno chiuso in una gabbia e lo hanno usato come esca per attirare la madre. Così un Cucciolo di volpe è morto di stenti. A scoprirlo la polizia provinciale della Metrocittà di Firenze che ha denunciato i due presunti responsabili. L’episodio è avvenuto a Gaville, frazione di Figline e Incisa (Firenze). Sabato mattina 24 luglio gli agenti della polizia provinciale di Firenze impegnati nel controllo sull’attività venatoria, hanno trovato nei pressi di una abitazione una trappola a doppio passaggio, armata e pronta alla cattura di animali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Lo hannoin unae lo hannoper attirare la. Così undiè morto di. A scoprirlo la polizia provinciale della Metrocittà di Firenze che ha denunciato i due presunti responsabili. L’episodio è avvenuto a Gaville, frazione di Figline e Incisa (Firenze). Sabato mattina 24 luglio gli agenti della polizia provinciale di Firenze impegnati nel controllo sull’attività venatoria, hanno trovato nei pressi di una abitazione una trappola a doppio passaggio, armata e pronta alla cattura di animali ...

