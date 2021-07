Biden annuncia accordo con premier iracheno

(Di martedì 27 luglio 2021) Il presidente americano Joeuncon ilMustafa al-Kadhimi per la conclusione ufficiale della missione di guerra statunitense in Iraq.ha affermato che gli USA sosterranno l’Iraq per aiutare e assistere a combattere l’ISIS. Dopo 18 anni dall’invasione gli Stati Uniti pongono fine alla guerra in Iraq.

: "La nostra cooperazione continua" Ha dichiarato Joe: "Noi sosteniamo il rafforzamento della democrazia in Iraq e confidiamo nelle elezioni garantite per il mese di ottobre. Siamo anche ...L'annuncio arriva sulla scia della decisione didi ritirarsi completamente dall'Afghanistan dopo quasi vent'anni. Il leader americano ha promesso di continuare negli sforzi contro il terrorismo ...Il presidente Biden annuncia un accordo con il premier iracheno per la conclusione ufficiale della missione di guerra statunitense in Iraq.Fine missione entro dicembre, come a Kabul, dove i talebani avanzano. E sgozzano un noto attore nella Kandahar sotto assedio ...