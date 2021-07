VIDEO | ARNAUTOVIC arriva a BOLOGNA, i tifosi bloccano la città! (Di lunedì 26 luglio 2021) Per i tifosi del BOLOGNA l’attesa è finita, Marko ARNAUTOVIC oggi è arrivato in città per firmare il contratto che lo legherà al club rossoblù. Al suo arrivo, l’attaccante austriaco è stato accolto da centinaia di tifosi. #ARNAUTOVIC #BOLOGNA #seriea #calciomercato L'articolo VIDEO ARNAUTOVIC arriva a BOLOGNA, i tifosi bloccano la città! proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di lunedì 26 luglio 2021) Per idell’attesa è finita, Markooggi èto in città per firmare il contratto che lo legherà al club rossoblù. Al suo arrivo, l’attaccante austriaco è stato accolto da centinaia di. ##seriea #calciomercato L'articolo, ilaproviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

