Vaccini e green pass, Meloni: «Da Draghi parole sbagliate e imprudenti: servono messaggi corretti» (video) (Di lunedì 26 luglio 2021) «Penso che quando il presidente del Consiglio parla deve dare informazione precise, quando dice che con il green pass le persone sono tra loro con la certezza di non essere contagiose dice una cosa sbagliata». Ospite della nuova trasmissione di Canale 5, Morning News, Giorgia Meloni è tornata sulle parole pronunciate dal premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa sul green pass. E ha ribadito le critiche già espresse a caldo sul tono e il contenuto di alcune frasi, fra le quali quella secondo cui «l’appello a non vaccinarsi è un appello a morire, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 luglio 2021) «Penso che quando il presidente del Consiglio parla deve dare informazione precise, quando dice che con ille persone sono tra loro con la certezza di non essere contagiose dice una cosa sbagliata». Ospite della nuova trasmissione di Canale 5, Morning News, Giorgiaè tornata sullepronunciate dal premier Marionel corso della conferenza stampa sul. E ha ribadito le critiche già espresse a caldo sul tono e il contenuto di alcune frasi, fra le quali quella secondo cui «l’appello a non vaccinarsi è un appello a morire, ...

