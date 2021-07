Tony Colombo a Giugliano, serenata per una coppia di promessi sposi: bloccata via Tredici Martiri (Di lunedì 26 luglio 2021) Una serenata “neomelodica” per due futuri sposi nel centro storico di Giugliano. L’evento è stato organizzato ieri sera, a mezzanotte, in via Tredici Martiri, nei pressi di Piazza Annunziata. Ospite d’eccezione il cantante neomelodico Tony Colombo, di recente finito sotto i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 26 luglio 2021) Una“neomelodica” per due futurinel centro storico di. L’evento è stato organizzato ieri sera, a mezzanotte, in via, nei pressi di Piazza Annunziata. Ospite d’eccezione il cantante neomelodico, di recente finito sotto i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

CRYSTALPLUT0 : Fuori casa mia credo ci sia Tony Colombo - blumirtilllo : l unica cosa che mi puo calmare in aiesto momento è ascoltare si cchiu fort e me di tony colombo - dannavstan : dopo se riesco anche da tony colombo ti avviso @fedefederossi - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Bella di Tony Colombo! Sintonizzati ora. - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Sabato sera di Tony Colombo! Sintonizzati ora. -