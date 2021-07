“Riaperture Regno Unito | crollo dei contagi ma nessuno lo dice” Zangrillo attacca i media filo-Speranza

(Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug – “Nonostante le ‘folli’ del Primo Ministro Boris Johnson, per il quinto giorno consecutivodeiCovid in Gran Bretagna“: così Albertola verità sulla variante Delta, taciuta dai nostri. Il noto medico e ricercatore accusa i giornalonidi non dare risalto alla “buona notizia” che dimostra che – con i vaccini – tenere tutto aperto si può e si deve.: “incrollati ma ...

'Nonostante le ' folli' del Primo Ministro Boris Johnson, per il quinto giorno consecutivo crollo dei in '. A ... che guarda all'andamento della curva nelUnito, che sembrerebbe ...'Nonostante le 'folli' del Primo Ministro Boris Johnson, per il quinto giorno consecutivo crollo dei contagi ... che guarda all'andamento della curva nelUnito, che sembrerebbe frenare (...Per la prima volta nelle ultime settimane i casi di Covid nel Regno Unito scende sotto i 30mila casi al giorno. Per la precisione, 29.173. Due ...«Nonostante le “folli riaperture” del Primo Ministro Boris Johnson, per il quinto giorno consecutivo crollo dei contagi Covid in Gran Bretagna». A mettere ...