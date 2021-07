Pop Corn Festival del Corto 2021 | a Carlo Licheri il premio Raffaella Carrà

Advertising

gineburada : Ho tipo voglia di pane e nutella con sopra dei pop corn ma come si fa io ho fameeeeeeeee - inalicesarms : prendo i pop corn - ilGiunco : Pop Corn Festival: vince “L’Ultima Habanera”. Si conclude l’edizione dedicata a Raffaella Carrà - PORTO SANTO STEFA… - Jango08244187 : @NuovoNickname Mangia troppi pop corn davanti alla tv - LoJamesiano : @seaIpups @Antikimmichismo @Aurieriano effettivamente hai ragione però ho le notifiche piene con i vostri tweet e m… -

Ultime Notizie dalla rete : Pop Corn

Porto Santo Stefano (GR), 26 luglio 2021 - Si è tenuta ieri sera la premiazione del 4/oFestival del Corto , un'edizione dedicata a Raffaella Carrà , che qui viveva, e che per il festival aveva indetto l'unico premio in suo nome per i giovani di talento. In una serata commossa ...Porto Santo Stefano : Si è tenuta ieri sera la premiazione del 4/oFestival del Corto, un'edizione dedicata a Raffaella Carrà, che qui viveva, e che per il festival aveva indetto l'unico ...Una tre giorni di grande cinema, di grande emozioni e grandi storie. Si è concluso il 25 luglio il Pop Corn Festival del Corto 2021.E' stato assegnato al cortometraggio 'L'Ultima Habanera' di Carlo Licheri il premio Raffaella Carrà, alla sua prima edizione, nell'ambito del Pop corn film festival di Porto Santo Stefano (Grosseto).