Pegasus: «Nessun dispositivo è davvero invulnerabile, non esiste il punto zero della sicurezza» (Di lunedì 26 luglio 2021) A parlare di Pegasus è stata – tra gli altri – la direttrice del Servizio Polizia Postale Nunzia Ciardi. Si tratta di un «software molto performante e sofisticato che viene inoculato nel dispositivo delle vittime ed è in grado di monitorarne alcune azioni». Il punto delle parole della direttrice è chiaro: Nessuno è davvero al sicuro quando si tratta di attacchi hacker poiché la sicurezza assoluta non esiste e, piuttosto, è «un orizzonte che si allontana e bisogna continuamente cercare di raggiungere». In Italia il punto focale devono ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 26 luglio 2021) A parlare diè stata – tra gli altri – la direttrice del Servizio Polizia Postale Nunzia Ciardi. Si tratta di un «software molto performante e sofisticato che viene inoculato neldelle vittime ed è in grado di monitorarne alcune azioni». Ildelle paroledirettrice è chiaro:o èal sicuro quando si tratta di attacchi hacker poiché laassoluta none, piuttosto, è «un orizzonte che si allontana e bisogna continuamente cercare di raggiungere». In Italia ilfocale devono ...

Advertising

AndreaChiarin15 : Scandalo #Pegasus. Nessun primo ministro italiano spiato. #Renzi li fa cadere prima che accada. #staisereno - michele_pinassi : RT @andreatemplari: #EdwardSnowden: “Se non si fa nulla per fermare la vendita di questi software, gli obiettivi non saranno più 50mila ma… - andreatemplari : #EdwardSnowden: “Se non si fa nulla per fermare la vendita di questi software, gli obiettivi non saranno più 50mila… - QuestionsTime1 : Pegasus, Snowden: 'Con gli spyware nessun telefono sicuro' - max_free_ : Spioni malintenzionati, intolleranti verso il dissenso, pericolosi delinquenti... Sì sì. Sistemi di 'sicurezza' s… -